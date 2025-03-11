شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: اندماج المؤسسات يدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باتفاق اندماج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.

وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا الاندماج في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها.

التمسك بالوحدة الوطنية

وجدد البديوي خلال تصريحه، التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت، بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، والتأكيد على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية.

والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية، ودعمها للجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.



المملكة ترحب بالاتفاق

رحبت المملكة العربية السعودية بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كل المؤسسات العسكرية في شمال شرق سوريا، ضمن مؤسسات الدولة السورية".

السلم الأهلي في سوريا

وأضاف البيان: "كما تشيد المملكة بالإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية لصون السلم الأهلي في سوريا، والجهود المبذولة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الأمن والاستقرار، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق".

واختتمت الخارجية البيان بالتأكيد على دعم المملكة الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.