شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا: مجلس الأمن متحد بشأن عدم جواز استخدام العنف في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متحدون في موقفهم بشأن عدم جواز العنف في سوريا.



وقال نيبينزيا -في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-"كان المجلس متحدًا فيما ناقشناه اليوم، وتحدث الجميع، ولا أستطيع أن أقول بصوت واحد، ولكن الجميع أكدوا على عدم جواز ما حدث، من القتل الجماعي والعنف بمنطقة الساحل السوري.



وجاء هذا التصريح على خلفية أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.