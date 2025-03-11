شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم كوبر وعابود وبيرزيت شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، عدة مناطق شمال رام الله، واعتدت على المواطنين الفلسطينيين.



وأفاد شهود عيان ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله وتوجهت منها إلى بلدة كوبر المجاورة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت الحارقة تجاه منازل المواطنين ومحالهم التجارية في بلدة كوبر، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عابود شمال رام الله وأغلقت الحاجز الحديدي (البوابة) المقام على المدخل الوحيد للقرية ولعدد من القرى المجاورة، واعتدت على المواطنين هناك وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاههم ، واقتحم جنود الاحتلال أيضا حي جبل الطويل في مدينة البيرة وأطلقوا طائرات "درون" في سماء المدينة.



وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي الخضر وبيت فجار، جنوب بيت لحم ، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة "البالوع"، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار، وتمركزت في منطقة "المثلث" ووسط البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق.