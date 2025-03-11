الخليج اليوم .. وزير الخارجية الأميركي يصل إلى جدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت مراسلة "العربية" بوصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى السعودية وذلك من أجل حضور المحادثات الروسية - الأوكرانية التي تنطلق غداً في جدة، إذ سيلتقي مع نظرائه الأوكرانيين بغرض "تعزيز المضي نحو هدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: "أتمنى أن يمضي الاجتماع مع الأوكرانيين على نحو جيد"، وأعرب في الوقت ذاته عن تفاؤله باجتماع الغد وأضاف: "ممتنون للسعودية لاستضافتها المؤتمر"، وستركز المباحثات في جدة، على بحث سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

إلى ذلك، وصل أيضاً الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي إلى مطار مدينة جدة غرب السعودية، إذ من المقرر أن يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيجري محادثات مقررة مع أميركا في إطار استمرار السعودية لتحقيق سلام دائم.

ومن المقرر أن يبقى فريق زيلينسيكي في السعودية للعمل مع الشركاء الأميركيين كما قال، معلناً أن بلاده تريد السلام، فيما أفاد مسؤول أوكراني بأن كييف ستقترح هدنة بالجو والبحر خلال المباحثات مع واشنطن بالسعودية، وفقا لوكالة "فرانس برس"، وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه: "لدينا اقتراح لوقف إطلاق نار في الجو ووقف إطلاق نار في البحر، لأن هذين الخيارين لوقف إطلاق النار يسهل تطبيقهما ومراقبتهما ومن الممكن البدء بهما".