شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يدعو إلى ضرورة دخول المساعدات الغذائية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، على بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى يتم إنقاذ الأرواح، ودخول المساعدات الإنسانية.



ولفتت المسئولة الدولية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الإثنين/- إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار أنقذ أرواحا لا حصر لها، ووفر منارة أمل وسط معاناة لا يمكن تصورها، وأي تفكك للزخم الذي تم إنشاؤه على مدى الأسابيع الستة الماضية من شأنه أن يؤدي إلى عودة الناس إلى اليأس".



وأضافت سبولياريتش: "بصفتنا وسيطًا إنسانيًا محايدًا، ساعدت فرقنا في دفع اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ هذه العمليات الحيوية بأمان بناءً على طلب الأطراف، ولم نتراجع أبدًا عن التزامنا بهذا العمل".