شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين إقدام إسرائيل على قطع الكهرباء عن قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة، واعتبرته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 .



‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن قرار الحكومة الإسرائيلية، قطع الكهرباء عن قطاع غزة يُعدّ إمعانًا واضحًا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، وخصوصًا مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما يشكل انتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدّد بتفجّر الأوضاع مجددًا في غزة.



‏ودعا السفير القضاة، في بيان اليوم /الإثنين/، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.