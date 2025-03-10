شكرا لقرائتكم خبر عن أرتال الجيش السوري تتجه إلى الحسكة بعد اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام سورية، إن رتلا من قوات الجيش السوري يتوجه إلى الحسكة بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، لاستلام السجون هناك.

ومنذ قليل أعلنت الرئاسة السورية، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا على الاتفاق الذي يقضي بوقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية.

ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".