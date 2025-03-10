شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البوسنة والهرسك يؤكد دعم بلاده لخطة إعادة الإعمار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية البوسنة والهرسك "علم الدين كوناكوفيتش" دعم بلاده لخطة إعادة الإعمار في غزة وكل جهد إنساني وتنموي يفضي إلى تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في القطاع.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير وليد حجاج سفير مصر في سراييفو، مع وزير الخارجية البوسني حيث تم تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر والبوسنة والهرسك في عدد من المجالات ذات الأهمية المشتركة للبلدين.



وأشاد كوناكوفيتش بالمسئولية الكبيرة التي تتحملها مصر من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في غزة.



وأعرب عن تقديره الكبير لمصر ومكانتها ودورها على الساحتين العربية والإسلامية وعلى المستوى الدولي، والأهمية التي توليها البوسنة للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتوسيع أوجه العمل المشترك بينهما في شتى المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية التي تخدم أهدافهما المشتركة.



ومن جانبه.. أطلع السفير المصري وزير الخارجية البوسني على مجمل الجهود التي تبذل حالياً لدفع وتنشيط علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يشمل تعزيز المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، وإبرام مجموعة من بروتوكولات التعاون في مجالات السياحة والشباب والتعاون الثقافي والعمالة والتعاون الاقتصادي والتنسيق بين الغرف التجارية.



كما استعرض سفير مصر مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة نتائج القمة العربية الاستثنائية التي استضافتها القاهرة والتي اعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.