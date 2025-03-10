شكرا لقرائتكم خبر عن نص الاتفاق الموقع بين الشرع ومظلوم عبدي بدمج قوات سوريا الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.

وجرى الإتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

والتشديد على ان المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية، وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

جرى الاتفاق على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.



نص الاتفاق الموقع بين الشرع ومظلوم عبدي