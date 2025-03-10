شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وأذربيجان يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور مصطفى الخصاونة، إن المملكة وجمهورية أذربيجان يرتبطان بعلاقات راسخة وقاعدة متينة متميزة مبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين، والمصالح المشتركة والتنسيق الدائم في المحافل الدولية والإقليمية على مختلف الأصعدة.



جاء ذلك لدى استقباله، اليوم الاثنين، بدار مجلس النواب الأردني، سفير جمهورية أذربيجان المعتمد لدى المملكة إيلدار سليموف؛ لبحث سبل وأفاق التعاون لما يخدم مصلحة البلدين الصديقين المتجذرة.



وأكد الخصاونة قوة العلاقات التي تربط البلدين على كافة المستويات الرسمية والشعبية والتقارب في وجهات النظر المشتركة، لافتا إلى ضرورة زيادة التعاون في مختلف المجالات سيما البرلمانية منها.



وأضاف أن مثل هذه الزيارات تؤكد مستوى التعاون وتبادل الأفكار في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أنه بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب تم تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الآذرية في وقت سابق بهدف التبادل في العمل البرلماني والاستفادة من الخبرات.



من جانبه.. قال إيلدار سليموف إن البلدين يسعيان دائما بجهود مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الآذرية الأردنية والاستفادة بين الجانبين في المجال التجاري والاقتصادي وكافة القطاعات، مشيراً إلى المواقف المتشابهة بين البلدين حيال عدد من القضايا المشتركة.



وأشار إلى أنه تم تأسيس الجمعية الأردنية الأذربيجانية الثقافية، بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى مختلف الأصعدة، معرباً عن اعتزازه بالأردن ولمواقفه دائما تجاه تحقيق العدالة والمساواة واحترام القيم الإنسانية.