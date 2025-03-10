شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يصل إلى السعودية وسط محادثات أمريكية-أوكرانية بشأن الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية، وفق ما أعلنه مستشاره دميترو ليتفين للصحفيين اليوم الإثنين.



وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية أن هذه الزيارة تأتي في وقت تستعد فيه وفود أوكرانية وأمريكية لعقد محادثات في مدينة جدة، حيث من المقرر أن تمثل أوكرانيا مجموعة من المسؤولين، بينهم رئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك ونائبه بافلو باليسا ووزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم عمروف.



ووفقًا لتقارير إعلامية، تسعى الإدارة الأمريكية خلال هذه المحادثات إلى تقييم مدى استعداد أوكرانيا لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا.



وفي الوقت ذاته، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن مسؤولين بارزين من الإدارة الأمريكية سيجرون لقاءات منفصلة مع وفود روسية وأوكرانية في السعودية هذا الأسبوع، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الصراع.