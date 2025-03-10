شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يبحث مع مسئولة أممية مستجدات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ المستجدات في قطاع غزة.



وذكرت قناة الإخبارية السعودية، ان الجانبين بحثا ايضا خلال الاتصال الجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة، والتأكيد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع بشكل كامل وآمن دون أية عوائق.