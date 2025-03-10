اخبار الخليج

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مسئولة أممية مستجدات غزة

0 نشر
0 تبليغ

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مسئولة أممية مستجدات غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يبحث مع مسئولة أممية مستجدات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ المستجدات في قطاع غزة.


وذكرت قناة الإخبارية ، ان الجانبين بحثا ايضا خلال الاتصال الجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة، والتأكيد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع بشكل كامل وآمن دون أية عوائق.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا