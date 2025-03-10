شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع: لا نستطيع ضبط الأمن في البلاد والعقوبات الأمريكية مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إنّ الأحداث في سوريا ستؤثر على المسيرة، مواصلا: "سنعيد ترميم الأوضاع بقدر ما نستطيع"، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الشرع: "لا يوجد اتصال مباشر حتى الآن مع إدارة ترامب لكن بابنا مفتوح للتواصل، ولا نستطيع ضبط الأمن في البلاد والعقوبات الأمريكية مستمرة"، مشيرًا، إلى أنّ المحادثات جارية مع موسكو بشأن شروط جديدة للقواعد العسكرية.