شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، 20 فلسطينيًا خلال حملة دهم واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات وتفتيش لعدد من المنازل.

وأفادت مؤسسات الأسرى، بأن حصيلة الاعتقالات الشهر الماضي بلغت 762 فلسطينيًا، مشيرةً إلى أن من بين المعتقلين 90 طفلًا و19 امرأة، يُضاف إلى ذلك عمليات التحقيق الميداني المتصاعدة التي طالت المئات خلال الشهر الماضي. إطلاق نار كثيف

في السياق ذاته، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية والشمالية للقطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي الذي بدأ على القطاع مطلع أكتوبر 2023 إلى 48.467 شهيدًا و111.913 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.