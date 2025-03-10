شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في قطاع غزة، داعيا المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الخيطان قوله، إن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدُّوَليّ، مشيرًا إلى أن الاحتلال ملزم بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى السكان في غزة، إضافة إلى تأمين النظام الصحي.



وشدد الخيطان على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن يسهّل وصولها إلى القطاع.



وحول قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف الخيطان هذه الخطوة بأنها أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدُّوَليّ، محذرًا من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلًا.