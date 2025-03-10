شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: ندين خرق الاحتلال اتفاق وقف النار وعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا والان مع تفاصيل الخبر

أدانت حركة حماس، خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزامه بالانسحاب من محور فيلادلفيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكدت الحركة، أنّ الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار واستكمال المفاوضات هو السبيل الوحيد لاستعادة المحتجزين، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل فورا لضمان انسحاب الاحتلال واستئناف مفاوضات المرحلة الثانية.