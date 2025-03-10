شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمال مخيم "البريج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم البريج بقطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مواطنين اثنين، على الأقل، استشهدا، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية قرب "وادي أبو قطرون"، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 ألفا و467 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و913 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 9 شهداء (منهم 5 شهداء انتُشلت جثمانيهم، و4 شهداء جدد) و16 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.