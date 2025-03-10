شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى القطرى يدعم مخرجات قمة إعمار غزة ويرفض محاولات تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مجلس الشورى في قطر ؛ خلال جلسته اليوم الإثنين، برئاسة حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، بنتائج القمة العربية بالقاهرة.

وأشاد المجلس بمشاركة تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع قادة الدول العربية الشقيقة، في أعمال القمة العربية غير العادية التي عقدت الثلاثاء الماضي في القاهرة، لافتا إلى أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة المستجدات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية. وفق وكالة الأنباء القطرية.

ونوه مجلس الشورى إلى أن مشاركة أمير البلاد في هذه القمة تعكس التزام دولة قطر الثابت بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصها على دعم الجهود العربية والدولية الرامية إلى إيقاف العدوان على قطاع غزة، وضمان تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار القطاع، بما يخفف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وثمن المجلس مخرجات القمة، التي أكدت على الموقف العربي الموحد في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات تهجير أو تغيير ديموغرافي، إلى جانب التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بعد ذلك تلا نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.