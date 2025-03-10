شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسرى" الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 762 مواطنا بينهم 90 طفلا الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الاعتقالات فى شهر فبراير الماضى، بلغت 762، كان أعلاها فى جنين ومخيمها، وقد بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء 19، والأطفال 90، إلى جانب عمليات التحقيق الميدانى المتصاعدة التى طالت خلال الشهر مئات المواطنين.

وأشارت المؤسسات - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن عدد الشهداء الذين جرى الإعلان عن هوياتهم بلغ أربعة، اثنان منهم تم الإعلان عن هوياته، خلال شهر فبراير، مضيفة أنه منذ تاريخ السابع من أكتوبر 2023 بلغ عدد المعتقلين في الضفة 15640، وأن هذه المعطيات تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، فيمَا لا توجد معطيات عن حالات الاعتقال في غزة.

وأوضحت أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغ بعد السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 490 حالة، (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء من غزة اللواتي جرى اعتقالهن من الضفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.

ومنذ بَدْء العدوان على جنين ومخيمها، بلغت حالات الاعتقال نحو 300، ومنذ بَدْء العدوان على طولكرم ومخيميها بلغت نحو 200.