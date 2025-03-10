شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار والشروع فى مفاوضات المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معربة عن استعدادها للشروع فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية.

وأشارت حماس في بيان لها، إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل الانقلاب على الاتفاق، ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، مما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة.

أكدت حماس أن نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى، ومشاعر عائلاتهم، موضحة أن الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، مما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى.

وأعربت حماس عن رفضها لمحاولات الضغط على الحركة، في حين يُترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته، مؤكدة أن لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تُجدي نفعًا، مضيفة: ولا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق، وغير ذلك هو تلاعب بمصير الأسرى.

وشددت حماس على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاءً للتهرب، بل سيزيد من عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم.