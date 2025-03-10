شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر الدولي يدعو إلى ضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

شددت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على وقف إطلاق النار فى غزة حتى يتم إنقاذ الأرواح من الأعمال العدائية، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولفتت المسؤولة الدولية إلى أنه أنقذ اتفاق وقف إطلاق النار أرواحاً لا حصر لها، ووفر منارة أمل وسط معاناة لا يمكن تصورها. وأى تفكك للزخم الذى تم إنشاؤه على مدى الأسابيع الستة الماضية من شأنه أن يؤدى إلى عودة الناس إلى اليأس.

وأشارت المسؤولة الدولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهلت عودة الرهائن والمحتجزين بأمان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ولا تزال على أهبة الاستعداد للقيام بذلك مضيفة أنه بصفتنا وسيطًا إنسانيًا محايدًا، ساعدت فرقنا فى دفع اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ هذه العمليات الحيوية بأمان بناءً على طلب الأطراف. لم نتراجع أبدًا عن التزامنا بهذا العمل.