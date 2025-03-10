شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الشؤون الإنسانية في السودان: تقليص التمويل للخرطوم ضربة كارثية والان مع تفاصيل الخبر

قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، إن التخفيضات المفاجئة في التمويل من جانب كبار المانحين الحكوميين تشكل ضربة كارثية للمساعدات الإنسانية في السودان، البلد الذي يعاني من إحدى أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا.

ولفتت المنسقة الأممية إلى إعلان المانحون الرئيسيون مؤخرا عن تخفيضات وتعليقات واسعة النطاق للتمويل، مما أدى إلى قطع جزء كبير من الدعم عن المنظمات الإنسانية التي تعمل على الوصول إلى حوالي 21 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة في السودان هذا العام مضيفة أنه تأتي هذه التخفيضات في وقت لم تكن فيه الاحتياجات في السودان أكبر من أي وقت مضى، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من الجوع وانتشار المجاعة.

وأكدت المنسقة الأممية، أن التخفيضات المفاجئة في التمويل وتعليقه من شأنه أن ينهي المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لملايين النساء والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد. وفي غياب التمويل العاجل، من المرجح أن ينتشر المجاعة في الأشهر المقبلة مشددة إن هذا هو الوقت الذي يجب أن تتدفق فيه كل شريان حياة لإنقاذ الأرواح.

ودعت المنسقة الأممية جميع المانحين الرئيسيين إلى إعادة النظر في قراراتهم بتقليص التمويل للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في السودان وحثت الحكومات الأخرى والجهات المانحة والمؤسسات على التحرك بشكل عاجل للمساعدة في سد الفجوات التي خلفتها هذه التخفيضات المدمرة



