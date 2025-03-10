شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ43 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ43 على التوالى، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ30، وسط تعزيزات عسكرية وحصار ومداهمات واسعة للمنازل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، ونشرت فرق المشاة في حارات المخيمين ومحيطهما، وسط إطلاق للرصاص الحي والقنابل الصوتية لترويع الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون "إيرز"، الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي، مع وقف تام لدخول المساعدات.