شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الدعم السريع تستهدف شمال دارفور بطائرات مسيرة وتقتل اثنين على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

استهدفت ميليشيا الدعم السريع، منطقة المالحة بولاية شمال دارفور، بطائرات مسيرة، وخلف الهجوم قتيلين من المدنيين وإصابة أربعة آخرين.

وكشف إبراهيم خاطر، المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور، أن شخصين على الأقل قُتلا وأُصيب أربعة آخرون في قصف بطائرات مسيّرة أطلقتها قوات الدعم السريع صوب مدينة المالحة، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

واستهدفت الدعم السريع بالطائرات المسيرة عدة مواقع في منطقة المالحة، من بينها مواقع عسكرية، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن المضادات الأرضية تصدت لبعض المقاتلات بينما نجحت أخرى في استهداف مواقع عسكرية تتبع للقوة المشتركة دون وقوع خسائر.

وكشفت المصادر أن القصف أحدث دوي انفجارات قوية واشتعال النيران في بعض المنازل ومدرسة تأوي نازحين فروا إلى المدينة من عاصمة شمال دارفور.

وفي مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، واصل الجيش السودانى والقوة المشتركة التوسع فى مناطق كانت تنتشر فيها قوات الدعم السريع، في الأحياء الجنوبية والشرقية الجنوبية من المدينة.

وتمكن الجيش وحلفاءه من السيطرة على أحياء الفردوس، الهجرة، الجوامعة، الوحدة، السلام، الوحدة، بعد طرد قوات الدعم السريع من هذه المواقع التي سيطرت عليها خلال الأشهر الماضية.

وتخضع المالحة، التي تقع على بُعد نحو 210 كيلومترات شمال مدينة الفاشر والواقعة على حدود السودان مع ليبيا، لسيطرة القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة المساندة للجيش السوداني.

وسبق أن هاجمت قوات الدعم السريع المنطقة في محاولة للسيطرة عليها ولكن دون جدوى.

وتسبب القتال في الفاشر عاصمة شمال دارفور في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وتشريد أكثر من 500 ألف شخص فروا إلى طويلة وجبل مرة ومناطق في شمال السودان، كما تسبب القتال والحصار المتطاول في حدوث ندرة كبيرة في السلع الغذائية والدوائية.