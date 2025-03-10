شكرا لقرائتكم خبر عن رجل ترامب لليوم التالى فى غزة.. من هو الملياردير الفلسطينى بشار المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعلق آمالاً على الملياردير الفلسطيني بشار المصري (64 عاماً) في مرحلة ما بعد حرب غزة، ووصفته بأنه "رجل ترامب لليوم التالي".

ووفق الصحيفة، فإن "بشار المصري مواطن أمريكي لا تربطه أي صلة بحماس أو السلطة الفلسطينية، وهو يعمل مستشاراً مقرباً للمبعوث الأمريكي في قضية الرهائن آدم بولر".

ونقلت "معاريف" عن مصادر سياسية مطلعة أن "المصري هو المستشار السري والمقرب من آدم بولر، والرجل الذي يحاول تجاوز الدائرة المفرغة مع حماس".

وقالت الصحيفة "كان بولر يطير في المنطقة على متن طائرة المصري لعدة أشهر حتى قبل تولي ترامب منصبه، ولكن أيضا بعد تولي ترامب، يشارك المصري نفسه أيضا في بعض الرحلات بهدوء، كجزء من المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين والاتصالات الأخرى".

وتابعت "بشار المصري ملياردير وهو الرجل الذي بنى مدينة روابي الفلسطينية قرب رام الله، وبالتالي فهو يملك بطاقة بلاتينية في بيئة ترامب الباحث عن الصفقات، كما أن المصري لديه محفظة استثمارية كبيرة في الشرق الأوسط، وأيضاً في إسرائيل، حتى أنه أراد في إحدى المرات أن يشتري جزءاً من حي نوف صهيون في القدس، إلا أنه لم يفلح".