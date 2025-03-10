شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48467 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48 ألفا و467، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023 .

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و913 ، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

