اخبار الخليج

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48467

0 نشر
0 تبليغ

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48467

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48467 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48 ألفا و467، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023 .

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و913 ، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements