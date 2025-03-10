شكرا لقرائتكم خبر عن "عقار" يبحث مع الرئيس الجيبوتى عودة السودان لمنظمتى الإيجاد والاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

في زيارة خاطفة لجيبوتى، التقى مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى، الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلين وسلمه رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأبدى عقار خلال الزيارة رغبة السودان في استئناف نشاطه في منظمة الإيجاد وتفعيل آليات استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي.

وقال حسين الأمين الفاضل، وكيل وزارة الخارجية، في تصريح صحفى، إن مالك عقار جدد رغبة السودان في استئناف نشاطه بمنظمة الإيجاد، بعد توقفه أثناء الحرب.

وأشار إلى أن مالك عقار والرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر قيلي عقدا لقاء، بحثا فيه تطورات الأوضاع والمسار السياسي في السودان وملفه في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد.

وكان السودان قد أعلن تجميد عضويته في الإيجاد في 20 يناير 2024، احتجاجًا على مشاركة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" في قمة استثنائية عُقدت في أوغندا قبل يومين من قرار التعليق.

وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في التكتل القاري في 25 أكتوبر 2021.

وأفاد حسين الأمين بأن مالك عقار هنأ الرئيس الجيبوتي على فوز بلاده برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، كما أبدى ثقة السودان في قدرة القيادة الجديدة على تصحيح مسار المفوضية والقيام بدورها في إيجاد الحلول للقضايا الإفريقية، وفقا لمجلس السيادة الانتقالى.

وقال مجلس السيادة، إن مالك عقار عقد لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الجيبوتى المنتخب تناول تطورات الأوضاع في السودان وسبل تفعيل آليات عودة السودان إلى عضوية الاتحاد.

وأفاد بأن ملابسات تعليق عضوية السودان جاءت في مرحلة مختلفة عن المرحلة التي يمر بها السودان.

ونقل المجلس عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف استعداد المفوضية لمناقشة قضية السودان ومزاولة نشاطه مع المؤسسات ذات الصلة داخل التكتل القاري.



مالك عقار يسلم رئيس جيبوتى رسالة خطية من البرهان