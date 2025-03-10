شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت الأحد، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي واستولت على مكبرات الصوت منه، قبل أن تنسحب من المكان.