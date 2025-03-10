شكرا لقرائتكم خبر عن خلال رمضان.. 3500 عامل لتنظيف المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستغرق فرق النظافة 35 دقيقة فقط لتنظيف المسجد الحرام بالكامل دون التأثير على راحة ضيوف الرحمن.

وأوضحت "شئون الحرمين" أن فرق النظافة يبلغ عددها 3500 عامل وعاملة يعملون على مدار الساعة مزودين بـ 12 ماكينة غسيل متخصصة و679 آلة تنظف.

وفيما يخص إدارة النفايات يتم نقل أكثر من 3000 حاوية نفايات موزعة داخل وخارج المسجد الحرام وجمع وإزالة 70 طنًا من النفايات يوميًا، وترتفع إلى 100 طن في أوقات الذروة، بطرق تراعي السلامة البيئية.

وأفادت الهيئة بأنها تستخدم مواد صديقة للبيئة في عمليات التنظيف مع استمرارية عمليات التنظيف على مدار 24 ساعة دون التأثير على حركة الطائفين والمصلين، مؤكدة أنها تهدف إلى إيجاد بيئة تعبدية طاهرة من خلال العناية الفائقة بضيوف الرحمن والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بسهولة ويسر.

ومن جهة اخرى، ‏بلغ إجمالي عدد وجبات الإفطار الموزعة بالحرمين الشريفين أكثر من 4 ملايين وجبة، وفى إطار خطة شهر رمضان لاستقبال ضيوف الرحمن توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نحو 5.6 مليون وجبة إفطار لرواد المسجد الحرام فقط خلال الشهر الفضيل.

ومع بدء غروب شمس ثاني أيام شهر رمضان المبارك، تتوافد جموع الصائمين من المعتمرين والمصلين وضيوف الرحمن المتواجدين فى الحرم المكي، أمام موائد الإفطار الممتدة في ساحات المسجد الحرام، لتجمع بذلك الأوعية الحضارية من كل الثقافات والتراث لمختلف الجنسيات والأمم المسلمة من المعتمرين والمصلين.

ويتسابق الجميع إلى تقديم وتوزيع وجبات الإفطار من التمور وماء زمزم ونحوها، بمشاركة فعالة من المتطوعين والمتطوعات، في مشهد بديع يملؤه حب الإنفاق ويتكرر بصورة يومية. وحين ينتهي الصائمون من إفطارهم، يتهافت العاملون على جمع موائد الإفطار على وجه السرعة، وفي مدة وجيزة ووقت قياسي، ليستوي آلاف المصلين ويستقيموا لأداء صلاة المغرب.