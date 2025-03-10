الخليج اليوم .. عُمان الأولى عربياً في مؤشر الدول الأقل تلوثاً لـ 2025

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول العربية الأقل تلوثًا في مؤشر التلوث العالمي لعام 2025، الذي تصدره منصة "Numbeo"، وجاءت في المرتبة الـ 22 عالميًا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن هذا التصنيف يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها سلطنة عُمان في الحفاظ على جودة البيئة وتعزيز الاستدامة، التي عملت على تنفيذ استراتيجيات للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة.

ويعتمد مؤشر التلوث العالمي على عدة عوامل، أبرزها جودة الهواء والمياه، وإدارة النفايات، والتلوث الضوضائي، ومدى توفر المساحات الخضراء، وسجلت سلطنة عُمان مستويات منخفضة من التلوث مقارنة بدول المنطقة، وهو ما جعلها تحقق هذا الترتيب المتقدم.

وتعد السياسات البيئية الصارمة التي تنتهجها سلطنة عُمان، إلى جانب المشروعات المستدامة من العوامل الرئيسية التي عززت قدرة مسقط لتحقيق هذا التصنيف، إذ تهتم البلاد باستخدام الطاقة النظيفة، والتوسع في مشاريع التشجير، وتطوير أنظمة إدارة المخلفات، بما يضمن بيئة صحية ونظيفة.