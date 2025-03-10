شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والولايات المتحدة يبحثان سُبُل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، سُبُل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.



واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - مستجدات الوضع اليمني، ووجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها خطر مليشيا الحوثي وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.



وأشاد العليمي بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدخلاتها الإنسانية والإنمائية، معربًا عن تطلعه إلى شراكة ثنائية أوسع لمواجهة التحديات، وردع التهديدات المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.