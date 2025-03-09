الخليج اليوم .. تل أبيب تبدي موافقتها على المبادرة الأمريكية وترسل وفدها إلى الدوحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة تل أبيب على دعوة الوسطاء برعاية واشنطن حول مبادرة جديدة، وسترسل وفدا إلى الدوحة يوم الاثنين لدفع المفاوضات نحو الأمام.





وأصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بيانا مساء السبت، جاء فيه أن "إسرائيل استجابت لدعوة الوسطاء بدعم الولايات المتحدة، وسترسل وفدا إلى الدوحة يوم الإثنين في مسعى لدفع المفاوضات قدما".

جاء ذلك بعد مشاورات هاتفية عقدها نتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية وكبار الوزراء للتباحث بخصوص هذه المفاوضات والمقترح الأمريكي.

كما سيعقد غدا اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت) لاتخاذ قرارات حول كيفية تعامل إسرائيل مع هذه المحادثات.

هذا وأكد مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة اقترحت مبادرة تقضي بإطلاق حماس سراح عشرة أسرى أحياء مقابل تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة شهرين، عبر مفاوضات بوساطة قطرية ومصرية.

في غضون ذلك، صرح المتحدث باسم حماس عبر قناته على "تلغرام"، بأن هناك "مؤشرات إيجابية" لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة.

ومع ذلك، نفى مصدر إسرائيلي هذه الادعاءات بسرعة، مؤكدا أن "إسرائيل لا علم لها في هذه المرحلة بأي تقدم في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية".