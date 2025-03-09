شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية التشيكية: قلق عميق إزاء العنف في غرب سوريا وسقوط الضحايا المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية التشيكية عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف المستمر منذ أيام غربي سوريا؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.



وطالبت وزارة الخارجية التشيكية - في تغريدة علي منصة (إكس) اليوم /الأحد/ - جميع الأطراف في سوريا بإيجاد حل سلمي والحفاظ على الوحدة الوطنية والحوار السياسي، مؤكدة أن استقرار البلاد يعتمد على التسامح والتعايش بين جميع الطوائف السورية.