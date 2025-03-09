اخبار الخليج

الخارجية التشيكية: قلق عميق إزاء العنف في غرب سوريا وسقوط الضحايا المدنيين

0 نشر
0 تبليغ

الخارجية التشيكية: قلق عميق إزاء العنف في غرب سوريا وسقوط الضحايا المدنيين

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية التشيكية: قلق عميق إزاء العنف في غرب سوريا وسقوط الضحايا المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية التشيكية عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف المستمر منذ أيام غربي سوريا؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.


وطالبت وزارة الخارجية التشيكية - في تغريدة علي منصة (إكس) اليوم /الأحد/ - جميع الأطراف في سوريا بإيجاد حل سلمي والحفاظ على الوحدة الوطنية والحوار السياسي، مؤكدة أن استقرار البلاد يعتمد على التسامح والتعايش بين جميع الطوائف السورية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements