شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وزامير ناقشا احتمال استئناف القتال بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الاجتماع الأول بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير ناقش احتمال استئناف القتال في غزة قريبا.

وأضافت هيئة البث أن زامير أدخل تعديلات على خطة استئناف القتال بينها ضربات مكثفة ومناورة برية أوسع.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى برئيس الشاباك رونين بار يوم الخميس وحاول دفعه للاستقالة لكنه رفض.

وقال مكتب نتنياهو ردا على تقرير القناة 12 أن من يعين رئيس الشاباك هي الحكومة، وهكذا الأمر منذ الأزل وكما هو متبع، بحسب تعبير المكتب.