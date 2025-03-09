الخليج اليوم .. الكويت.. توقيف امرأة مسحوبة جنسيتها بعد تطاولها على قرارات الدولة تمهيدا لترحيلها لبلدها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مساء يوم الأحد، عن ضبط امرأة مسحوبة جنسيتها، دون ذكر تفاصيل عن هويتها وموطنها الأصلي، بعد تطاولها على قرارات الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه في إطار الجهود الأمنية المستمرة للتصدي لكل من يتجاوز القانون ويسيء إلى مؤسسات الدولة تمكنت الجهات المختصة من ضبط امرأة ممن سحبت منهن الجنسية وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية بعد قيامها بالتعدي على قرارات الدولة والتشكيك في سيادة القانون عبر إحدى المساحات في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى أنه تم ضبط المتهمة بعد متابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة التي رصدت تجاوزاتها عبر إحدى المنصات الرقمية حيث قامت ببث تصريحات مسيئة والتشكيك في القرارات السيادية للدولة.

وأفادت بأنه وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الإذن من الجهات المعنية تم ضبطها وإحالتها إلى إدارة الأبعاد وشؤون التوقيف المؤقت تمهيدا لترحيلها إلى موطنها الأصلي.

وشددت وزارة الداخلية على أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الدولة أو التطاول على قراراتها وسيادتها تحت أي ذريعة مشددة على أنها مستمرة في ملاحقة المحرضين على زعزعة الأمن والاستقرار عبر أي وسيلة كانت وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف قوانين الدولة.