شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهمة لجنة التحقيقات في أحداث الساحل السوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 08:38 م

أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، تشكيل لجنة لتحقيق في الأحداث الجارية بمنطقة الساحل السورية، وضمن مهمها التالي

الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث

التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها.

التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.

إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء ة الملف الشخصي

ووجه الشرع جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.

كما أشار أحمد الشرع إلى أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.