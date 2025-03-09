شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي للرهائن: واشنطن "ليست وكيلة لإسرائيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأمريكي لشئون الرهائن آدم بوهلر اليوم /الأحد/ إنه بينما يتفهم مخاوف إسرائيل بشأن المحادثات المباشرة مع حركة حماس، إلا أن الولايات المتحدة "ليست وكيلة لإسرائيل، ولديها مصالح محددة".



وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن تصريحات بوهلر تأتي بعد ساعات من لقاء بوهلر بمسئول سياسي كبير في حماس، فيما أدان رون ديرمر، الذراع اليمنى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قيام الولايات المتحدة بتقديم مقترحات دون موافقة إسرائيل.



وأكد بوهلر أنه لم يكن قريبا من التوصل إلى اتفاق مع حماس بعد الاجتماعات في الدوحة، التي ركزت - إلى حد كبير - على تأمين إطلاق سراح الرهينة الأمريكي إيدان ألكسندر وجثث أربعة رهائن أمريكيين متوفين، وفقا لمصادر أكسيوس.

وكان بوهلر قد وصف المحادثات مع حماس بأنها "مفيدة للغاية"، وقال لاحقا إنه يعتقد أن "شيئا ما يمكن أن يتم في غضون أسابيع".



وقال "الواقع هو أن ما أردت القيام به هو إعادة إطلاق بعض المفاوضات التي كانت في وضع هش للغاية".