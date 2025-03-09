شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 48.458 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي الذي بدأ على قطاع غزة مطلع أكتوبر 2023 إلى 48.458 شهيدًا و111.897 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول خمسة شهداء و37 جريحًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي طال مناطق متفرقة من القطاع.

وفي السياق ذاته، يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي إغلاق معابر القطاع، ويمنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، وسط تحذيرات فلسطينية من خطورة استمرار إغلاق المعابر على حياة مليوني فلسطيني في قطاع غزة. قطاع غزة وأصيب عشرة فلسطينيين بجروح مختلفة، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي أمس، استهدف مدينتي بيت حانون وخان يونس.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.