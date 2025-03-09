شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: مقتل مدنيين اثنين في ريف حلب إثر انفجار لغم بسيارتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدنى السوري مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 إثر انفجار لغم أرضي بسيارتهم في ريف حلب الجنوبي.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط مستودع أسلحة يحتوي على قذائف هاون وذخائر في كفر عبد بريف حمص الشمالي.

وفي سياق آخر، قال محافظ اللاذقية محمد عثمان إنه تم رصد انتشار أعداد كبيرة لفلول النظام تفوق 4 آلاف شخص في طرطوس واللاذقية، مؤكدا تنفيذ عمليات تمشيط في مدينة القرداحة ومحيطها.