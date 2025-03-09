شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السورية تعلن ضبط مستودع أسلحة في ريف حمص الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط مستودع أسلحة يحتوي على قذائف هاون وذخائر في كفر عبد بريف حمص الشمالي.

وفي سياق آخر، قال محافظ اللاذقية محمد عثمان إنه تم رصد انتشار أعداد كبيرة لفلول النظام تفوق 4 آلاف شخص في طرطوس واللاذقية، مؤكدا تنفيذ عمليات تمشيط في مدينة القرداحة ومحيطها.

وأوضح محافظ اللاذقية محمد عثمان، في تصريح إعلامي، قائلا: "سنقدم كل الذين قاموا بتجاوزات خلال العملية العسكرية إلى محاكمات عادلة".

وأضاف: "نفذنا عمليات لتوقيف لصوص قاموا بسرقة ممتلكات خاصة خلال الأحداث الأخيرة، كما رصدنا انتشار أعداد كبيرة لفلول النظام تفوق 4 آلاف شخص في طرطوس واللاذقية".

وأشار إلى أن "قوات الأمن انتشرت في مدينة القرداحة وتم تنفذ عمليات تمشيط في محيطها".

وفي وقت سابق، قال محمد عثمان، في لقاء حصري مع "تلفزيون سوريا"، إن "القوات الأمنية والعسكرية فكّت الحصار عن المراكز الأمنية والشرطية في محافظة اللاذقية، الذي فرضته مجموعات مسلحة تابعة لفلول النظام المخلوع والخارجين عن القانون".

وأكد المحافظ أن "وحدات من وزارة الدفاع والأمن دخلت المدينة منذ الصباح الباكر، وتمكنت من استعادة السيطرة على المواقع المستهدفة"، مشيرا إلى أن "العمليات الأمنية مستمرة لضمان الاستقرار في المنطقة".

كما أوضح أن "الأجهزة الأمنية عززت انتشارها في المدينة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات"، مشددا على أن "قوى الأمن تمكنت من قتل عدد من المسلحين وإلقاء القبض على آخرين، فيما ستبدأ القوات غدا عمليات ملاحقة موسعة لاستئصال فلول النظام السابق نهائيا".

وأشار عثمان إلى أن "الاشتباكات التي شهدتها اللاذقية منذ يوم أمس أسفرت عن مقتل أكثر من 70 عنصرا من قوى الأمن والجيش"، مؤكدا أن السلطات تدرس إمكانية إنهاء حظر التجوال غدا، إذ أظهر المدنيون استجابة إيجابية للقرارات الأمنية.