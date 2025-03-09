شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يطيح بمسؤول التمويل فى تنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، الإطاحة بمسؤول التمويل والدعم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء السبت، بيانا عن المديرية جاء فيه: "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي، وضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبجهد استخباري دقيق، تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية ذاتها من الإطاحة بإرهابي خطير في محافظة صلاح الدين".



وأكدت المديرية، في بيانها، أن "الإرهابي كان يعمل بما يسمى مسؤول التمويل والدعم اللوجستي، وهو عنصر استخباري لدى عناصر داعش الإرهابية، وصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".