الخليج اليوم .. ضبط تشكيل عصابي بحوزته 14 كلغ من المواد المخدرة في الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت مكافحة المخدرات في الكويت تشكيلاً عصابياً من 5 أشخاص بحوزتهم 14 كلغ من المواد المخدرة و9000 قرص من المؤثرات العقلية، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تنفذها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبط تجار ومهربي المواد المخدرة.

وطبقاً لبيان وكالة الأنباء الكويتية، فإن المتهمين هم مواطنان كويتيان واثنان من غير محددي الجنسية وشخص من الجنسية السورية، وجرى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حملاتها الأمنية لضبط تجار ومروجي المواد المخدرة حفاظًا على أمن المجتمع وحمايته من هذه الآفة الخطيرة.