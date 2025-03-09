شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة إسرائيلية تطلق النار شرق مخيم المغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" تطلق النار في منطقة الزعفران شرق مخيم المغازى وسط قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن أنس الشريف إصابة مدير هندسة المتفجرات في شرطة شمال غزة المقدم بلال المبحوح، في الوجه والعينين جراء انفجار جسم من مخلفات جيش الاحتلال، أثناء معاينته موقع انفجار سابق أسفر عن إصابة 3 أطفال.