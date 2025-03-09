شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالغة لمدير هندسة المتفجرات فى شرطة شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افادت وسائل إعلام فلسطينية، أن أنس الشريف إصابة مدير هندسة المتفجرات في شرطة شمال غزة المقدم بلال المبحوح، في الوجه والعينين جراء انفجار جسم من مخلفات جيش الاحتلال، أثناء معاينته موقع انفجار سابق أسفر عن إصابة 3 أطفال.

يذكر قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قريتي عسلة وعزبة الطبيب، وبلدة عزون، بمحافظة قلقيلية في الضفة الغربية.



وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، الناشط ضد الاستيطان بيان الطبيب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، "إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي عسلة وعزبة شرق قلقيلية، وسط إطلاق قنابل الصوت في منطقتي "الخط" و"الواد".