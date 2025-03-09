شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مناطق شرقى قلقيلية فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قريتي عسلة وعزبة الطبيب، وبلدة عزون، بمحافظة قلقيلية في الضفة الغربية.



وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، الناشط ضد الاستيطان بيان الطبيب، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، "إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي عسلة وعزبة شرق قلقيلية، وسط إطلاق قنابل الصوت في منطقتي "الخط" و"الواد".



وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، بلدة عزون شرق قلقيلية من مدخلها الشمالي الرئيسي، مشيرا إلى أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في محيط مدينة قلقيلية، إذ نصب حاجزا عسكريا عند المدخل الشرقي للمدينة، وأوقف المركبات وفتشها ودقق في هويات ركابها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



وبين الطبيب أن الاحتلال يتعمد التنغيص والتضييق على حياة الفلسطينيين بكافة الطرق، منها الاعتقالات والاقتحامات اليومية، بالإضافة إلى نصب الحواجز العسكرية.



وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شابين ونكلت بآخرين في ضاحية ذنابة، شرق طولكرم.



ووفقا لمصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة في شوارع وأحياء الضاحية وتمركزت في منطقة منصات العطار، وأوقفت المركبات والمواطنين ودققت في هوياتهم، خاصة الشبان، وفتشتهم واعتدت على عدد منهم بالضرب، قبل أن تعتقل الشابين وهما من سكان مخيم نور شمس.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في ضاحية ذنابة، خاصة المنطقة المحاذية لمخيمي طولكرم ونور شمس، واعترضت مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر أثناء توجهها لإخلاء حالة مرضية من المنطقة، وفتشتها وأجبرت طواقمها على المغادرة.



وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، واعترضت سير المركبات وأوقفتها وفتشت ركابها ودققت في هوياتهم، ونكلت بعدد من الشبان، في الوقت الذي ما زالت تستولي فيه على عدد من المباني السكنية وتحولها إلى ثكنات عسكرية.



كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، ونشرت دورياتها الراجلة في حاراتهما وأحيائهما، وسط مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها.



كذلك، نصبت قوات الاحتلال مساء اليوم حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة طولكرم الجنوبي، وأوقفت المركبات لمدة طويلة وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما أدى إلى أزمة مرورية في كلا الاتجاهين.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ 41 على التوالي، ولليوم الـ28 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية ومداهمات للمنازل وإطلاق نار صوب المواطنين وتدمير للمنازل والبنية التحتية.



فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر للمرة الثانية مساء اليوم، وتمركزت عند منطقة "البوابة"، وعلى الشارع الرئيس القدس- الخليل، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الخضر في وقت سابق من مساء اليوم، وتمركزت عند منطقة "التل" في البلدة القديمة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا وقرية برقة، بمحافظة نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة، شمال غرب نابلس، وبلدة بيتا، جنوبا، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام، بين منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.