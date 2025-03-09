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المقاومة الفلسطينية تفجر عبوة ناسفة بقوات الاحتلال فى عزون

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المقاومة الفلسطينية تفجر عبوة ناسفة بقوات الاحتلال فى عزون

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن عناصر من المقاومة الفلسطينية فجروا عبوة ناسفة وأطلقوا صليات من الرصاص باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عزون في قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل السبت في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية وتمركزها في منطقة محيط مسجد عمر بن الخطاب، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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