شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تنفذ ضربة جوية تستهدف قيادات من مليشيات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين ضربة جوية جرت في منطقة عيل بعاد بمحافظة شبيلي الوسطى وأدت إلى مقتل قيادات من مليشيات الشباب أبرزهم المدعو يوسف طغناس.



واستهدفت العملية التي جرت في وقت متأخر من اليوم /السبت/ -وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية- أعضاء وقيادات كانوا ينظمون أعمال عنف ضد الشعب الصومالي.



ويكثف الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة ضرباته الجوية ضد معاقل مليشيات الشباب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.