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البرلمان العربي يدين محاولات تهديد الأمن والاستقرار في سوريا

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واس - القاهرة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحين الهجمات والاعتداءات المجموعات المُسلحة التي استهدفت القوات الأمنية في سوريا.
وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مؤكدًا دعم البرلمان العربي للمؤسسات الوطنية في الدولة السورية.

استهداف القوات الأمنية في سوريا

كما أدان ورفض أية محاولات تهدف إلى تهديد الأمن والاستقرار في سوريا، أو التدخل في شؤونها الداخلية أو تهديد السلم الأهلي الداخلي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على موقف البرلمان الثابت بشأن دعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا.

تحديات المرحلة الانتقالية في سوريا

كما أكد أيضا على مساعدتها في تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية بسلام.
وأكد وقوف البرلمان العربي إلى جانب الشعب السوري، ودعم تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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