شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين محاولات تهديد الأمن والاستقرار في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

استهداف القوات الأمنية في سوريا

تحديات المرحلة الانتقالية في سوريا

الدمام - شريف احمد - أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحين الهجمات والاعتداءات المجموعات المُسلحة التي استهدفت القوات الأمنية في سوريا.وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مؤكدًا دعم البرلمان العربي للمؤسسات الوطنية في الدولة السورية.كما أدان ورفض أية محاولات تهدف إلى تهديد الأمن والاستقرار في سوريا، أو التدخل في شؤونها الداخلية أو تهديد السلم الأهلي الداخلي.وشدد رئيس البرلمان العربي على موقف البرلمان الثابت بشأن دعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا.كما أكد أيضا على مساعدتها في تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الحالية بسلام.وأكد وقوف البرلمان العربي إلى جانب الشعب السوري، ودعم تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.