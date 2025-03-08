شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/ من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على بعض الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس، وسط إجراءات تفتيش للمركبات وتدقيق في هويات المواطنين والتنكيل بهم.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فوريك شرق نابلس، ودير شرف غربا، ومنعت المركبات من الدخول والخروج من خلالهما.



يذكر أن قوات الاحتلال نصبت 10 حواجز بمحيط مدينة نابلس، وأكثر من 38 بوابة حديدية، وأغلقت نحو 47 منطقة بالسواتر الترابية.



وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، اليوم، ببلدة دورا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت "وفا" بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت دورا، وجابت شوارع وأحياء البلدة، واعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد، ولازالت تتمركز في البلدة وتطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.