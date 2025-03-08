الخليج اليوم .. وزيرا خارجية المغرب وسوريا يجريان مباحثات في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، أن الوزير ناصر بوريطة أجرى مباحثات مع نظيره السوري أسعد الشيباني بمكة المكرمة.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان على "فيسبوك"، إن بوريطة أكد خلال اللقاء مع الشيباني على دعم المغرب لوحدة سوريا وسيادتها الترابية، مذكرا بما عبر عنه الملك محمد السادس للرئيس السوري أحمد الشرع من دعم لكل ما يحقق طموح الشعب السوري.

وفي فبراير الماضي، هنأ العاهل المغربي الرئيس السوري بتوليه منصبه، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب دمشق لتحقيق الأمن والاستقرار.

واستضافت مكة المكرمة بالسعودية، مساء أمس الخميس، اجتماعات وزارية لمجلس التعاون الخليجي مع وزراء خارجية مصر وسوريا والمغرب لبحث التعاون وتطورات إقليمية بينها الأوضاع في قطاع غزة.